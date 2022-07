57-Jährige wird Opfer von Whats-app-Betrug

Eine 57 Jahre alte Frau ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Im Glauben, von einem Familienangehörigen mit neuer Handynummer über einen Messengerdienst kontaktiert worden zu sein, gab sie nach einem Chat der Bitte um Überweisung zweier Geldbeträge nach. Einen vierstelligen Betrag überwies die Frau den Betrügern. Erst im Nachgang kamen ihr Zweifel und sie wandte sich an die Polizei. Die Betrugsmasche über WhatsApp ist derzeit weit verbreitet. Die Polizei rät dringend, keinen Absendern zu trauen, die Sie mit fremden Nummern kontaktieren. Seien Sie kritisch und überprüfen Sie die Identität dessen, der Sie anschreibt. Seien Sie vorsichtig beim Überweisen von Geldbeträgen und wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei unter 110. Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Betrug finden Sie unter: www.polizei-beratung.de