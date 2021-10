Auf rund 6000 Euro wird der Schaden beziffert, der bei einem Unfall am Mittwoch in der Ravensburger Brühlstraße entstanden ist. Ein 56-jähriger Ford-Fahrer bemerkte zu spät, dass ein vor ihm fahrender, gleichaltriger Mazda-Fahrer bremste und nach links in eine Seitenstraße abbiegen wollte. Bei dem Aufprall wurde glücklicherweise niemand verletzt, heißt es im Bericht der Polizei.