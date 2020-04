55 000 Euro Sachschaden nach Unfall

Im Kreuzungsbereich Jahnstraße/Weißenauer Straße in Ravensburg ist es am Mittwochnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden gekommen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete der 46-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Weißenau kam und links in die Jahnstraße abbiegen wollte, laut Polizeibericht die Vorfahrt eines 65-jährigen Autofahrers, der von der Weißenauer Straße kam und geradeaus in Richtung Weißenau fuhr. Hierbei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge.