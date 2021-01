54-Jähriger missachtet Anhaltezeichen

Einer Fahrzeugkontrolle entgehen wollte am Samstag kurz vor 20 Uhr ein 54 Jahre alter Daimler-Fahrer. Polizeibeamte versuchten bereits in der Jahnstraße, den Mann anzuhalten, so der Polizeibericht. Dieser fuhr jedoch zunächst unbeeindruckt weiter, bis die Beamten ihn schließlich in der Mozartstraße stoppen konnten. Bei der Kontrolle schlug den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Atemalkoholtest ergab über zwei Promille. Der 54-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.