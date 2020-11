54-Jähriger hat keine gültige Fahrerlaubnis

Bei einer Polizeikontrolle in der Friedrichshafener Straße in Ravensburg hat ein 54-jähriger Fahrer am Montag gegen 18.30 Uhr keinen gültigen Führerschein vorweisen können. Laut Polizei war er zwar im Besitz einer älteren ausländischen Fahrerlaubnis, diese hat in Deutschland jedoch keine Gültigkeit mehr. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.