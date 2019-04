5:3 nach 1:3 - Ravensburg Towerstars gewinnen furioses erstes Spiel der Finalserie

Die Ravensburg Towerstars haben auswärts gleich mal ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Rich Chernomaz gewann am Donnerstagabend bei den Löwen Frankfurt mit 5:3 und führt damit in der Play-off-Finalserie der Deutschen Eishockey-Liga 2 mit 1:0.

Der Start ins Play-off-Finale misslang den Towerstars komplett. In der dritten Minute kassierte Tim Brunnhuber die erste Strafzeit, in der vierten Minute gab es den ersten Gegentreffer. Tim Schüle zog aus der Distanz ab, Brett Breitkreuz hatte sich gut vor dem Ravensburger Tor postiert, nahm Goalie Jonas Langmann die Sicht und traf zum 1:0. Das war ein Wirkungstreffer. Die Towerstars kamen überhaupt nicht in die Gänge. In Überzahl spielte Ravensburg schwach, dann gab es zwei weitere Strafen und sogar eine kurze Phase in doppelter Unterzahl.

Nervöser Start

Frankfurt drückte zu Beginn, die Gäste wirkten nervös. Doch die Towerstars bissen sich rein. In der zwölften Minute schoss Robin Just knapp drüber, der Abpraller von der Bande wurde noch richtig gefährlich für Löwen-Goalie Ilya Andryukhov. In den letzten fünf Minuten des ersten Drittels war Ravensburg dann die bessere Mannschaft. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Mathieu Pompei freistehend (19.). Die Fans der Towerstars durften jetzt dennoch froh sein: Ihre Mannschaft schien im Finale angekommen zu sein.

Im zweiten Drittel waren erst wenige Sekunden gespielt, da hatten die Löwen die nächste dicke Chance. Der Ex-Ravensburger Mathieu Tousignant hatte Langmann schon umspielt, doch Carter Proft kam kurz vor der Linie nicht an den Puck. Danach entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Drittel – mit einem kleinen Faustkampf zwischen David Skokan und Ondrej Pozivil, den der Ravensburger mit einer blutenden Wunde bezahlen musste. Ab der 30. Minute nahm das Finale massiv an Fahrt auf.

Drei Tore in einer Minute

Innerhalb von einer Minute klingelte es gleich dreimal. Zunächst hatten die Towerstars Tousignant komplett übersehen – der Frankfurter nutzte den Alleingang zum 2:0. Pompei eroberte sich knapp eine Minute später den Puck im eigenen Drittel, fuhr den Konter, verzögerte lange und traf dann ins kurze Eck zum 1:2. Doch nur neun Sekunden später fiel schon das 1:3 aus Sicht der Towerstars. Nach dem Bully waren die Ravensburger im Tiefschlaf, Skokan war blank und nutzte das eiskalt aus.

Doch die Towerstars kamen stark zurück. In Überzahl kam Pompei vors Tor gefahren und traf zum zweiten Mal. In der 40. Minute war Maximilian Faber vor dem eigenen Tor nach Pozivils Schuss mit dem Schläger an der Scheibe, den Abpraller verwertete Towerstars-Kapitän Vincenz Mayer zum 3:3.

Die Oberschwaben hatten ein ganz starkes Comeback gezeigt. Es ging auch durchaus heiß her vor 5683 Zuschauern, nach Ende des zweiten Drittels dauerte es etwas, bis die Schiedsrichter die Spieler beider Mannschaften getrennt hatten.

Svoboda sorgt für die Führung

Im Schlussdrittel waren es zunächst wieder die Frankfurter, die in der Offensive die besseren Szenen hatten. Langmann stand deutlich mehr im Fokus als sein Gegenüber Andryukhov. Dann fuhr Pompei abermals stark ums Löwen-Tor herum, zielte dieses Mal aber nicht genau genug.

In der 47. Minute zog Thomas Supis ab, Andryukhov ließ die Scheibe prallen und Jakub Svoboda traf im Nachsetzen zum 4:3 – die Towerstars führten zum ersten Mal. Ravensburg zeigte nun ein starkes Auswärtsspiel, die Frankfurter waren gefordert. Die Härte auf dem Eis nahm zu, der Druck der Löwen auch wieder. Doch die Towerstars verteidigten stark und hatten in Langmann wieder einen sicheren Rückhalt.

Als Andryukhov zwei Minuten vor dem Ende sein Tor verließ, traf Robin Just zum 5:3. Das war die Entscheidung – und der perfekte Finalauftakt für die Towerstars. Weiter geht es am Samstag um 19.30 Uhr in der Ravensburger CHG-Arena.