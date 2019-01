53-Jähriger fährt betrunken Auto

Mit rund 1,7 Promille war am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer in der Wangener Straße unterwegs, so die Polizei. Zeugen riefen bei der Polizei an und teilten mit, dass ein betrunkener Mann in ein Fahrzeug gestiegen und davongefahren sei. Die Beamten konnten den Autofahrer rasch stoppen und einen Atemalkoholtest durchführen. Im Krankenhaus veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe. Seinen Führerschein sowie seine Autoschlüssel wurden sichergestellt. Der Mann muss sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.