52. Oberschwabenschau lädt dreimal zum Musikhören und Feiern ein

Tagsüber Messe, abends Konzerte: Die 52. Oberschwabenschau lädt vom 12. bis 20. Oktober dreimal zum Musikhören und Feiern ein. Es wird immer voll bei der Bierzeltparty, beim Schwobarock-Abend und wenn die Musikvereine wetteifern, teilen „Live in Ravensburg“-Veranstaltungsgesellschaft mit. Wer ein Konzert-Ticket hat, kann schon ab 15 Uhr aufs Messegelände kommen und eine Runde bummeln. Rund 600 Aussteller in 17 Messehallen bieten viel Auswahl zum Stöbern und Shoppen.

Wenn die Messe um 18 Uhr Feierabend macht und auf dem Gelände rund um die Oberschwabenhalle die Lichter gelöscht werden, gehen am Nordausgang die bunten Lampen an. Dort, im Leibinger-Festzelt, stehen dieses Jahr drei Konzertabende auf dem Programm, dort findet das Nachtleben der Messe statt. Sobald die Bläser spielen, steigt die Stimmung, die Tanzbeine werden unruhig. Beim Publikum sind diese Konzerte beliebt und die Tickets gefragt, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter weiter. Der Ticket-Verkauf läuft bereits seit Wochen. Wer noch Karten will, sollte nach Angaben der Veranstalter nicht zu lange warten.Mit der Bierzeltparty geht es wieder los: Gleich am Samstag, 12. Oktober, steht ab 19 Uhr der „WiesnRausch“ im Kalender. Die Band „Bergluft“ sorgt für Gaudi mit ihrem alpinen Mix aus Deutschpop und Rock, mit E-Gitarre, Bläsern und Quetschkommode. Dafür mixen die hippen Lederhosenträger eigene Songs mit nachgespielten Hits von „Fürstenfeld“ bis Gabalier.

Rarität aus Ravensburg

Das zweite Messe-Wochenende gehört musikalisch den Lokal-Matadoren. Denn da tritt die Band „Gsälzbär“ auf, die sich eigentlich schon 2002 offiziell von der Bühne verabschiedet hatte. Nur für die Oberschwabenschau unterbrechen die Ravensburger Kult-Schwobarocker ihre Abstinenz jedes Jahr – und ihre treuen Fans sind immer mit dabei. Ebenso treu sind die musikalischen Unterstützer: Dafür ist wieder „Pomm Fritz“ gebucht. Die anno 1982 gegründete Band hat das Etikett „Urgestein“ mindestens ebenso verdient, schreibt „Live in Ravensburg“-Veranstaltungsgesellschaft in ihrer Mitteilung weiter. Das Kultkonzert ist am Freitag, 18. Oktober, um 19 Uhr.

Gute alte Schule

Ein Bierzelt ohne traditionelle Blasmusik wäre undenkbar. Besonders viel gute Musik gibt es am Samstag, 19. Oktober, beim „Großen Abend der Blasmusik“, der ebenfalls um 19 Uhr beginnt.

Das Konzert ist laut Veranstalter zugleich auch ein Musik-Wettbewerb: Eine dreiköpfige Fachjury wie auch das Publikum bewerten am Ende, wer die Nase vorn hatte. Drei Musikvereine treten 2019 zum Wettstreit an: der Musikverein Zogenweiler, der Musikverein Schlier-Ankenreute und der Musikverein Karsee. Für diesen Abend ist der Eintritt frei.