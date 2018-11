50 000 Euro für das Ehrenamt

Das Ehrenamt in Ravensburg und Weingarten wird vom Land Baden-Württemberg gefördert. Jeweils 25 000 Euro gehen an Projekte in den beiden Städten. Das teilte Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha am Dienstag mit. Insgesamt unterstützt das Land beim Programm „Engagiert in BW“ 35 Projekte mit 700 000 Euro.

Die Spanne der geförderten Projekte Aktionen reicht dabei von Workshops zum Thema Alltagsrassismus und „Hate Speech“ bis hin zu Theater-Projekten und Qualifizierungsprogrammen für Engagierte. Lucha: „Ehrenamtliche leisten einen enorm wichtigen Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Land und stärken damit unsere Demokratie.“ Ziel des Förderprogramms sei es, möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen für ein Engagement zu gewinnen. Ein Schwerpunkt ist daher die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und anderer bislang unterrepräsentierter Gruppen. Ein weiterer liegt auf der Qualifizierung von Engagierten.

25 000 Euro bekommt die Kirchengemeinde St. Martin in Weingarten. Sie plant, Interessierten für das Ehrenamt Möglichkeiten für ein Engagement aufzuzeigen und sie bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen – beispielsweise durch Qualifizierung. Die Stadt Ravensburg wird ebenfalls mit 25 000 Euro für ihre Ehrenamtsmesse unterstützt. Diese dient als Treffpunkt für Engagierte, Familien und Interessierte aller Altersgruppen mit und ohne Migrationshintergrund.