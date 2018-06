Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 17 und 21.15 Uhr einen in der Ravensburger Georgstraße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellten Passat beschädigt und ist anschließend unerkannt davongefahren. Wie die Polizei mitteilt, muss der Unfall vermutlich beim unachtsamen Ein- oder Ausparken passiert sein. Der Sachschaden am Passat beträgt rund 5000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 erbeten.