5000 neue Stellen in Ravensburg

Seit 2010 hat sich in Ravensburg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze um fast 5000 auf nun knapp über 35000 erhöht. Diese Zahlen nannte Oberbürgermeister Daniel Rapp beim Unternehmergespräch als ersten Beleg für die ihm zufolge sehr dynamische Entwicklung des Standorts. Vor mehr als 170 Gästen aus dem Ravensburger Wirtschaftsleben verwies Rapp im Schwörsaal noch auf weitere Daten. So wachse die Zahl der Einwohner monatlich um 100 Menschen, was zugezogene Fachkräfteund Flüchtlinge einschließe.

Das Wachstum an Arbeitsplätzen hängt laut Rapp mit der Nachfrage nach Gewerbeflächen zusammen – dies sei ein Thema für die Wirtschaftspolitik. So stehen im Gewerbegebiet Erlen nur noch drei von 24 Hektar zur Verfügung, andere Ravensburger Gewerbegebiete wie Karrer, Mariatal und Zuppinger Straße seien komplett belegt (die SZ berichtete). Weiterer Bedarf an Gewerbeflächen sei absehbar, gerade auch für Firmen vor Ort, meint Rapp. Derzeit arbeite die Stadt an einem Gewerbeflächenkonzept, um auf künftigen Bedarf vorbereitet zu sein, führte das Stadtoberhaupt aus. Da gebe es keine pauschalen Lösungen, denn angesichts der Knappheit an Flächen entstehe die Frage des Vorrangs: Soll eine bestimmte Fläche dem Gewerbe dienen oder künftigem Wohnraum, oder soll sie Naturraum bleiben?

Altstadt attraktiv gestalten

Wirtschaftspolitik bedeute auch, Infrastruktur für schnelles Internet zu schaffen, führte der OB weiter aus. Hier habe die Stadt in Sachen Glasfaserkabel ihre Hausaufgaben gemacht. Die Stärkung des Einzelhandels ist Rapp zufolge nicht in einer Opposition zu den Online-Angeboten möglich, denen sich auch immer mehr Senioren öffnen würden. Diesem Trend müssten sich die lokalen Händler anschließen. Zudem hätten die Museen Magnetwirkung, wie Rapp weiter ausführte.

Andere Felder der Wirtschaftspolitik lassen sich laut Rapp auf kommunaler Ebene nur indirekt steuern, so etwa die Verkehrsinfrastruktur. Immerhin habe Ravensburg im Verbund mit anderen Kommunen im Regionalverband erreicht, sich mit Blick auf den Bundesverkehrswegeplan mit den Investitionen bis 2030 auf eine Prioritätenliste zu einigen. Und immerhin sei auf dieser auch der Molldietetunnel verzeichnet. Teil der Wirtschaftspolitik seien auch Themen wie Bildung und Kinderbetreuung sowie das Wohnangebot. Eine kommunale Pflicht zum direkten Engagement der Stadt sieht Rapp im sozialen Wohnungsbau.

Im Anschluss referierte der neue Geschäftsführer Peter Magauer über aktuelle Trends bei Andritz Hydro. Der Ravensburger Standort des Grazer Konzerns mit 6,3 Millionen Euro Umsatz sei ein wesentliches Standbein einer der vier Andritz-Sparten, nämlich der für Wasserkraft. Ravensburg sei Zentrum für Turbinen und Pumpen sowie weiterer Komponenten und die entsprechende Steuerungstechnik. Magauer hob hervor, dass es am Standort Ravensburg durch die Vorgängerfirmen bis zurück zu Escher Wyss 160 Jahre Erfahrungen mit Wasserkraft gebe, was ein Wettbewerbsvorteil sei.

Magauer betonte auch die Notwendigkeit, dass europäische Hersteller über Kooperationen verstärkt Gesamtlösungen in der Wasserkraft anbieten müssten, um den qualitativ immer besser werdenden Chinesen Paroli bieten zu können. Neue Impulse erwartet Andritz vom Ausbau der Meeresenergie, einerseits über klassische Gezeitenkraftwerke, aber auch über innovative Gezeiten-Strömungsturbinen, sozusagen „Windräder unter Wasser“. Zuletzt stellte Magauer noch mehrere Projekte vor, viele davon in Afrika.