Auf der Markdorfer Straße kurz vor Dürnast ist am Mittwochabend gegen 18 Uhr ein Autofahrer einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde der Audi des 46-jährigen Mannes, der den Unfall verursacht hatte, so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.