„Was ist für Sie Gesprächsstoff?“ Das wollten die SZ-Redakteure Tanja Bosch und Gerd Mägerle kürzlich von den Lesern in Biberach an einem Stand auf dem Wochenmarkt wissen. Im Fokus sollten vor allem die Themen Verkehr und Sicherheit stehen. Viele Leser kamen vorbei und berichteten von Dingen, die sie stören. Die Redakteure haben sich alles notiert und bei der Stadt nachgehakt. In der heutigen Ausgabe gibt es den zweiten Teil der Fragen der Bürger sowie die Antworten der Stadtverwaltung.