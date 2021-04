5000 Euro gehen an die Stiftung Valentina

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum und nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 hat die PKS Software GmbH in Ravensburg 5000 Euro an die Stiftung Valentina gespendet. Die geschäftsführende Gesellschafterin Heidi Schmidt und die Marketing- und Event-Managerin Maren Deck überreichten den symbolischen Spendenscheck an Renate und Kurt Peter von der Stiftung Valentina.

Valentina, die Tochter von Renate und Kurt Peter, ist mit nur zwölf Jahren an einem bösartigen Knochentumor erkrankt und starb im April 2016. Zwei Monate später gründete die Familie Peter die Stiftung Valentina mit einem Ziel: Schwerstkranke Kinder sollen bis zuletzt möglichst viel Zeit zu Hause mit ihren Familien verbringen können und dabei ambulant, intensiv-medizinisch, palliativ durch die Universitätsklinik Ulm versorgt werden. Laut Pressemitteilung kann so sichergestellt werden, dass die tapferen kleinen Helden bis zum Ende eine höchstmögliche Lebensqualität erfahren.