50 Jahre Sprachheilzentrum Ravensburg

Seit 50 Jahren gibt es das Sprachheilzentrum Ravensburg. Es wird von Kindern besucht, die Schwierigkeiten beim Sprechen und Hören haben. Zum Jubiläum gab es jetzt ein großes Schulfest, wie Die Zieglerschen in einer Pressemitteilung schreiben.

Ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, ehemalige Schülerinnen und Schüler mischten sich bei dem Fest unter die vielen Eltern, Kinder, Politiker, Mitglieder von Verbänden und Interessierte, füllten die verschiedenen Räumlichkeiten der Schule und genossen das Programm und die Verpflegung.

Er wünsche sich, dass die Schule so bleiben könne, wie sie sei, sagte Schulleiter Christoph Möhrle. „Sprache ist der Schlüssel für Teilhabe an der Gesellschaft“, sagte er und gab das Wort an Christiane Stöppler, Geschäftsführerin und Direktorin des Geschäftsbereichs Hör-Sprachzentrum der Zieglerschen.

Sie verwies auf die Wurzeln des Sprachheilzentrums, die in der Gehörlosenschule Wilhelmsdorf der Zieglerschen lägen und 1972 mit dem Sprachheilzentrum in Ravensburg weiterentwickelt wurden, das vor ein paar Jahren umfassend renoviert worden sei. „Das Sprachheilzentrum Ravensburg ist eines der sieben sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Hör-Sprachzentrums der Zieglerschen. Unser Ziel ist es, für jedes Kind in der Frühförderung, im Schulkindergarten oder in der Schule ein passendes Angebot zu gestalten und es auch auf seinem weiteren Bildungsweg zu begleiten.“