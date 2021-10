Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Klassentreffen im Allgemeinen sind nicht unbedingt jedermanns Vorlieben, aber ein solches 50-jähriges Abi-Jubiläum-Treffen kann dann doch schon eine maximale Teilnehmerzahl für einen solchen Anlass und eine solche Feier generieren.

Von der damaligen Abschlussklasse 13a mit seinerzeit 23 Schülern, waren es dann doch insgesamt 18 ehemalige Schulkameraden, teilweise mit Partnerin, die unter der Organisation von Walter Schneider zu einem interessanten und austauschreichen dreitägigen Treffen mit Programm am 9./10. und 11. September 2021 zusammengekommen sind.

Viele der damaligen Schulkameraden hat Studium, Ausbildung und Beruf von Ravensburg weg in die Ferne gezogen - teilweise bis nach Berlin und in die Schweiz. Diese räumliche Entfernung war jedoch kein Grund, bei diesem Treffen nicht teilzunehmen. Es ging ja auch darum, die früheren Erinnerungen wieder aufleben zu lassen.

Die Jubiläumsfeier beinhaltete eine Stadtführung in Ravensburg, eine Oldtimerbusfahrt an den Bodensee, eine Weinprobe, ein gemeinsames Essen, viel Kommunikation und natürlich eine ausführliche Führung durch das ehemalige Schulgebäude mit Rektoratsassistent Benjamin Castillo-Schulz vom Albert-Einstein-Gymnasium. Die Begehung der Räumlichkeiten des Gymnasiums war sehr beeindruckend, äußerst interessant und faszinierend, insbesondere unter der sehr detaillierten und begleitenden Erklärung über die aktuellen Schulstrukturen durch Herrn Castillo-Schulz.

Natürlich sind auch die Studienräte von damals wieder in Erinnerungen gekommen. Herr Weiger in Physik, Herr Schneider in Französisch, Herr Gigling in Mathematik, Herr Diehm in Deutsch, Herr Mayer in Geschichte, Herr Eisele in Kunst, Frau Bundschuh in Chemie, Herr Kirn in Biologie und Herr Scheuer in Sport. Diese Lehrer unserer Abschlussklasse haben uns doch sehr erfolgreich bis zum 16. Juni 1971 durch die Reifeprüfung geführt.

Zu der Zeit war der Numerus Clausus an den Hochschulen sehr hoch angesetzt und letztlich der Maßstab für eine erfolgreiche weitere berufliche Ausbildung. Trotzdem - so war der Eindruck - ist den Herren Birkle, Blessing, Friebe, Fürst, Gmeinder, Hirscher, König, Lindenau, Lochmiller, Maucher, Pullwitt, Reck, Reichmann, Riedinger, Ruile, Schneider, Schöwel, Spengler, Stiehle, Waegele, Weiss, Witznick und Zitrell eine wirklich erfolgreiche und zufriedene berufliche und gesellschaftliche Laufbahn gelungen - natürlich und vor allem mit der Bildungsbasis am „Neuen Gymnasium“ in Ravensburg.