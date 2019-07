49-Jähriger randaliert in Unterkunft

Mit einem Feuerlöscher hat ein 49-jähriger Mann am vergangenen Dienstag gegen 15.30 Uhr mehrere Fensterscheiben in einer Unterkunft in der Ravensburger Robert-Bosch-Straße eingeschlagen und und eine komplette Kücheneinrichtung demoliert. Nachdem die Polizei eintraf, versucht der offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Mann zu flüchten. Laut Pressemitteilung konnte er kurz darauf widerstandslos festgenommen und in eine Fachklinik gebracht werden.