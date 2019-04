49-jähriger Quadfahrer stirbt bei Unfall auf der B30

Ein 49-Jähriger aus dem Bodenseekreis ist am Dienstagvormittag auf der B30 in Höhe Torkenweiler mit seinem Quad auf einen entgegen kommenden Kleinbus geprallt. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht und ist dort seinen Verletzungen erlegen. Die B30 war zeitweise komplett gesperrt.

Der Quadfahrer war auf der B30 Richtung Friedrichshafen unterwegs und ist um 8.50 Uhr auf der Höhe von Torkenweiler vermutlich wegen eines technischen Defekts nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dort ist er mit einem entgegen kommenden Kleinbus kollidiert. Der Mann trug einen Helm, wurde aber dennoch bei dem Aufprall schwer verletzt. Noch an der Unfallstelle wurde er umgehend von Ersthelfern reanimiert; dann brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort ist der 49-Jährige wenig später an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach Auskunft von Sandra Kratzer, Sprecherin der Polizeidirektion Konstanz, hat die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angeordnet, um herauszufinden, was für ein technischer Defekt an dem Quad aufgetreten ist und was letztlich die Ursache für den Unfall war. Ein Gutachter ist momentan vor Ort, um dies zu klären. Der Sachschaden, der an den beiden Fahrzeugen entstanden ist, liegt laut Kratzer bei rund 14.000 Euro.

So lange die B30 für den Verkehr, der aus Richtung Friedrichshafen kommt, noch gesperrt ist, werde der Verkehr in Sickenried über die Tettnanger Straße umgeleitet, so Kratzer.

Der ADAC erklärt: so bildet man eine Rettungsgasse

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen