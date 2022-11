48 Ukrainer in Eisenharzer Halle untergebracht

Im Landkreis Ravensburg gibt es eine neue Flüchtlingsunterkunft: 48 Personen sind am Montag aus der Notfallunterkunft in Baindt in die sogenannte Behelfsunterkunft in der Carl-Wunderlich-Halle in Eisenharz umgezogen.

Betreut werden sie dort vom Malteser Hilfsdienst. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Mit der Auflösung der Notfallunterkunft in Baindt gibt aktuell keine Provisorien mehr, die nur mit Feldbetten ausgestattet sind. In den sogenannten Behelfsunterkünften – neue sollen in den nächsten Wochen in der Stadthalle Bad Waldsee, der Gemeindehalle Baienfurt und im neuen Jahr im alten Hallenbad in Wurzach belegt werden – gibt es beispielsweise Trennwende zwischen den einzelnen Schlafbereichen.

Das sind die aktuellen Zahlen

Von den inzwischen 3399 registrierten Ukrainern im Landkreis Ravensburg sind 788 in den Unterkünften des Kreises untergebracht. Hinzu kommen im Lauf der Woche weitere: „In dieser Woche erwarten wir 45 Flüchtende aus der Ukraine, welche in der Containeranlage in Berg untergebracht werden“, teilt Kreis-Sprecherin Julia Moosherr mit. Neben den Ukrainerinnen und Ukrainern leben 654 Geflüchtete aus anderen Ländern in den Unterbringungsmöglichkeiten des Kreises.

Diese Zahl beinhaltet allerdings keine Menschen, die sich gesetzlich in der so genannten Anschlussunterbringung befinden, die wird von den Städten und Gemeinden eigenständig organisiert.