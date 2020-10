48-Jähriger streift geparkten Daimler in Ravensburg

Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro ist am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Bleicherstraße in Ravensburg entstanden. Polizeiangaben zufolge streifte ein 48-jähriger Mann im Vorbeifahren mit seinem Volvo einen am Straßenrand geparkten Daimler. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall erheblich beschädigt.