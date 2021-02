47-Jähriger leistet am Ravensburger Bahnhof Widerstand gegen Polizisten

Mit Konsequenzen muss ein 47-jähriger Mann rechnen, den Polizeibeamte am Dienstag gegen 11.30 Uhr am Bahnhof in Gewahrsam genommen haben.

Eine Polizeistreife hatte beobachtet, dass der 47-Jährige sich am Bahnhof sehr aggressiv verhalten hat und kurz vor einer körperlichen Auseinandersetzung mit anderen Personen stand, so der Polizeibericht. Die Beamten konnten den Streit zunächst schlichten.

Währenddessen entfernte sich der 47-Jährige und schlug unweit einen 36-jährigen Mann. Die Polizisten nahmen den 47-jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam.

Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen wehrte sich der Mann massiv gegen den Zugriff der Beamten und beleidigte sie mit obszönen Ausdrücken. Weil er sich zudem fortwährend selbst verletzte, wurde er ein eine Spezialklinik gebracht.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.