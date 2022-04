47 Geflüchtete kommen im ehemaligen Weingartener Krankenhaus unter

47 Geflüchtete aus der Ukraine sind am Dienstagabend im Landkreis Ravensburg angekommen und im südlichen Trakt des ehemaligen Weingartener Krankenhauses 14 Nothelfer untergebracht worden. Das 14 Nothelfer dient als sogenannte Behelfsunterkunft. Bei der Ankunft standen Mitarbeiter des Amtes für Migration und Integration sowie Dolmetscher des Landkreises und des DRK zur Verfügung. Verpflegt wurden die Flüchtenden von der Oberschwabenklinik.

Stand Mittwoch sind laut Landratsamt im Kreis Ravensburg nun 1347 Flüchtende gemeldet. Die meisten sind in privaten Unterkünften untergebracht. In den kommenden Wochen rechnet der Kreis mit einem Anstieg der Zuweisungen. Als nächster Schritt ist die Belegung der Burachhalle in Ravensburg geplant.