46-Jähriger fährt Schlangenlinien in Ravensburg

Am Samstag etwa gegen 15.31 Uhr hat eine Zeugin einen vor ihr in Schlangenlinien fahrenden VW Passat auf der Meersburger Straße in Ravensburg gesehen. Laut Pressemitteilung meldete sie dies dem Polizeirevier Ravensburg

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle in der Uferstraße stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg bei dem 46-jährigen Fahrzeugführer ein Promillegehalt von umgerechnet mehr als drei Promille fest. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten.