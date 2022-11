46-Jährige fällt auf Betrüger herein

Die Freude über einen vermeintlichen Geldgewinn war bei einer 46-Jährigen aus Ravensburg augenscheinlich so groß, dass sie dabei auf einen Betrug hereingefallen ist. Das teilt die Polizei mit. Der Frau wurde am Montag per Telefon mitgeteilt, dass sie einen Geldbetrag von 39.000 Euro gewonnen habe. Um die Notargebühren zu bezahlen, wurde die Frau angewiesen, Codes von Google-Pay-Karten im Wert eines hohen dreistelligen Betrags zu übermitteln. Trotz anfänglichen Misstrauens überwog die Freude über den Gewinn bei der Frau, sodass sie die Codes übermittelte. Erst im Nachgang kamen der 46-Jährigen abermals Zweifel und sie verständigte die Polizei. In dem Zusammenhang warnt die Polizei vor vermeintlichen Geldgewinnen. Seien Sie misstrauisch, wenn am Telefon jemand Geld einfordert, damit Sie einen vermeintlichen Gewinn ausgezahlt bekommen! Weitere Hinweise finden Sie online unter www.polizei-beratung.de