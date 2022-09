46 Geflüchtete kommen am Freitag nach Oberzell

Die Zuweisungszahlen von Geflüchteten aus der Ukraine sind weiterhin auf einem hohem Niveau. Wie das Landratsamt mitteilt, sind für diese Woche 46 Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Landeserstaufnahmestelle angekündigt. Sie werden ab Freitag in der Notfallunterkunft in der Schussentalhalle in Oberzell untergebracht.

Weil die Behelfsunterkünfte in Bad Waldsee und Wangen derzeit noch aufgebaut werden, sollen die Geflüchteten vorerst in Oberzell bleiben. Die Fertigstellung der Behelfsunterkünfte ist auf Mitte Oktober geplant. Landrat Harald Sievers sei laut Pressemitteilung „sehr froh, dass wir zum wiederholten Male auf unsere Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände im Landkreis zählen können. Die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen unserer Hilfsorganisationen werden ab Freitag dankenswerterweise die Anschub-Inbetriebnahme der Notfallunterkunft in Oberzell übernehmen.“ Ab Mittwoch, 5. Oktober, werde der Betrieb hauptamtlich von der Johanniter Unfallhilfe bewerkstelligt. Parallel zum Aufbau in Oberzell hatten THW und Feuerwehren die Notfallunterkunft in Amtzell abgebaut.

Laut Landratsamt sei ein hoher Anstieg der Zuweisungen von Asylbewerbern zu verzeichnen. Aus diesem Grund musste der Landkreis Ravensburg kurzfristig 15 weitere Personen aufnehmen. Für die kommenden Monate rechnet die Kreisverwaltung auch mit einer starken Zunahme von Asylbewerbern, die im Landkreis unterzubringen sind.