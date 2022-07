450 Ravensburger Haushalte von Stromausfall betroffen

Bei rund 450 Haushalten am Sonnenbüchel oberhalb der Gewerbeschule in Ravensburg ist am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Wie die Technischen Werke Schussental (TWS) mitteilen, war die Ursache ein Kabelfehler zwischen den Umspannstationen Nebelhornweg und Hegaustraße.

Laut Pressemitteilung machte sich der Bereitschaftsdienst der TWS Netz GmbH sofort nach Eingang der Störungsmeldung in der Leitstelle auf die Suche nach der Ursache und lokalisierte diese. Die Stromversorgung für alle betroffenen Haushalte konnte nach 30 Minuten wiederhergestellt werden.