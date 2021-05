45-Jähriger ist um Mitternacht mit dem E-Scooter in der Meersburger Straße betrunken unterwegs

Mit Konsequenzen rechnen muss ein 45-Jähriger, nachdem er am Donnerstag kurz nach Mitternacht mit seinem E-Scooter in der Meersburger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Nachdem ein Alkoholtest mehr als 0,5 Promille ergeben hatte, kommt auf den 45-Jährigen eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung sowie ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot zu. Das teilt die Polizei mit.

Weil der E-Scooter zudem nicht versichert war, wird der Mann bei der Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.