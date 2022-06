42-Stunden-Woche oder Rente mit 70? Leser von Schwäbische.de haben eine klare Meinung

Um die Renten zu sichern, hat der Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, den Vorschlag gemacht, die 42-Stunden-Woche als Regelarbeitszeit festzulegen. Damit soll die Alterssicherung funktionieren, ohne die Rente auf das Alter von 70 Jahren hochzusetzen. Aktuell wird die Altersgrenze für die Rente bis 2029 nach und nach von 65 auf 67 Jahre angehoben.

In Schweden arbeiten die Menschen bereits eine Stunde mehr pro Woche, in der Schweiz zwei Stunden mehr als in Deutschland. Die zwei weiteren Stunden werden bezahlt, Lohn solle dadurch nicht gekürzt werden, sagt Hüther.

Widerspruch kam von den Gewerkschaften. DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel sagte in Berlin, längere Arbeitszeiten – egal ob innerhalb der Woche oder am Ende des Erwerbslebens – seien „billige Scheinlösungen“ für die Alterssicherung. Es gehe nicht, die Lasten der demografischen Entwicklung allein bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abzuladen.

Die Menschen in Deutschland werden immer älter. Gleichzeitig liegt die Geburtenrate seit Jahrzehnten unter dem Niveau von 2,1 Kindern pro Frau, die für eine stabile Bevölkerungsentwicklung erforderlich wäre. 2020 gab es 21,6 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Diese Zahl dürfte in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen, da die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen.

Wir haben Leserinnen und Leser nach Ihren Meinungen gefragt.

Die meisten der Schwäbische.de-Leserinnen und Leser geben auch auf Instagram oder Facebook an, sie wollen weder mehr Stunden pro Woche noch länger am Ende des Erwerbslebens arbeiten. Einige würden lieber in jüngeren Jahren mehr arbeiten und dann früher in Rente gehen und nur wenige würden lieber im Alter noch länger arbeiten.

Eine Auswahl an Kommentaren, die uns erreicht haben:

Ich habe schon seit fast 30 Jahren eine 45 Stunden Woche.

Edmund S.: Wenn es garantiert wäre, dass man dann rechtzeitig in die Rente kommt, wäre ich für die Mehrarbeit. Ich habe schon seit fast 30 Jahren eine 45 Stunden Woche. Und dies ist kein Problem. Ich kenne einige Leute, die schon um 15 oder 16 Uhr Feierabend haben. Wie soll das für die Zukunft und Rente funktionieren?

Die Dauer der Beitragszahlungen ist relevant.

Oliver S. via Facebook: Ich frage mich immer, warum das Renteneintrittsalter in Altersjahren festgelegt wird und nicht die Dauer der Beitragszahlungen relevant ist. Im Handwerk hat jeder mit spätestens 16 seine Lehre begonnen, also bereits 49 Jahre Beiträge bezahlt, wenn er mit 65 in Rente geht. Wer dagegen bis 28 studiert, der kommt bis 65 nur auf 37 Jahre, in denen er Beiträge bezahlt hat.

42 Stunden wöchentlich sind durchaus zumutbar.

Gabriele A.: Ließe es sich tatsächlich nicht vermeiden, wären 42 Stunden pro Woche vermutlich einfacher zu handhaben als bis 70 zu arbeiten. Wer nämlich als Rentner noch arbeiten kann und will, der darf das auch. 42 Stunden wöchentlich sind durchaus zumutbar. Da bleibt immer noch genügend Freizeit. Besser und zielführender aber wäre eine Rentenreform.

Lieber weniger Rente als gar nichts von der Rente zu haben.

Frank S.: Vor kurzem hat man noch groß von der 4-Tage-Woche gesprochen und nun geht es um Rente mit 70 bzw. 42 Stunden-Woche. Für den Staat wäre das perfekt. Kaum einer mit körperlich harter Arbeit wird die 70 erreichen. Und wenn man dann kurz nach der Rente den Löffel abgibt, freut es den Staat umso mehr. Wer kann, soll die Rente mit 63 in Anspruch nehmen! Lieber weniger Rente als gar nichts von der Rente zu haben.

Rentensystem braucht eine grundlegende Erneuerung

oliallinone via Instagram: Dass unser Rentensystem eine grundlegende Erneuerung braucht, ist schon selbst bei den jungen Mitmenschen angekommen. Schaut einfach nach Österreich, nach Frankreich oder nach Dänemark. Da liegt die Durchschnittsrente bei 2000 Euro und zwischen 55 und 60 gehen die meisten in den Ruhestand oder Vorruhestand. Was machen wir falsch in Deutschland? Wir haben die teuersten Strompreise, wir haben das schlechteste Handy-Netz, wir haben ein katastrophales Rentensystem und wir sind die viertmächtigste Wirtschaftsmacht dieser Welt.

Ich habe ein Problem, mit Mitte 50 mich durch eine 42 Stunden Woche zu kämpfen

Luise I.: Wir brauchen mehr Gerechtigkeit in unserem Rentensystem. Denn zum Beispiel in Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie werden schon immer 40 Stunden und mehr gearbeitet und gerade hier kommen viele Arbeitnehmer mit 65 auf 50 einbezahlte Jahre. Ich würde mir wünschen, dass es ein flexibleres System gibt, das es auch Arbeitnehmern in kleinen Firmen und Betrieben ermöglicht, die wöchentliche Arbeitszeit an seine Leistungsfähigkeit anzupassen. Ich habe kein Problem auch bis 70 zu arbeiten, im Rahmen meiner gesundheitlichen Möglichkeiten, aber ich habe ein Problem, mit Mitte 50 mich durch eine 42 Stunden Woche zu kämpfen. Gebt uns ein flexibleres Rentensystem, das es uns ermöglicht gesund und mit Maß die Arbeitszeit im Alter zu gestalten und sorgt dafür, dass jeder seinen Beitrag zur Rente leistet, dann hat unser Rentensystem wieder Zukunft.

Wenn man 45 Jahre gebuckelt hat, hat man auch ein Recht auf seinen Ruhestand

kullickthomas via Instagram: Meine Meinung ist, wenn man seine 45 Jahre gebuckelt hat und immer brave seine Steuern und Abgaben gezahlt hat, hat man auch ein Recht darauf, in seinen wohlverdienten Ruhestand zugehen. Ich bin Handwerker und meine, dass ich nicht länger als mit 63 arbeiten kann. Aber Bescheid bekommen habe, dass ich erst mit 65 gehen darf. Und wenn ich mit 63 gehe, habe ich bis zu 300 Euro Abzug im Monat. Wo soll das noch hinführen?

Wie viele 70-Jährige ich in der Altenpflege versorgt habe

MariLia Elia via Facebook: Wenn ich mir vorstelle, wie viele 70-Jährige ich in der Altenpflege versorgt habe. Wenn ich mir vorstelle, die hätten noch gearbeitet. Da weißt nicht, ob du lachen oder weinen sollst.

Weniger Verwaltung, mehr Finanzmittel für wirklich wichtige Dinge

Heidrun D.: Auf jeden Fall keine Verlängerung der Arbeitszeit über die bisher gültige Altersgrenze von 67 Jahren. Selbst diese Grenze ist zu hoch. Neue Regelungen für weniger Stunden zwischen 60 und 67 Jahren sind erforderlich. Stichwort "ausschleichende" Beschäftigung. Lieber in jüngeren Jahren die Stundenzahl erhöhen. Eigentlich sind beide Optionen ungünstig. Richtiger wäre eine gerechtere Besteuerung der Einkommen und des Besitzes, damit für die Zukunft gesorgt werden kann. Weniger Verwaltung, mehr Finanzmittel für wirklich wichtige Dinge einsetzen.