42 Gegentore sorgen für Ratlosigkeit

Auch im vierten Saisonspiel der Landesliga sind die Handballer des TSB Ravensburg ohne Punkte geblieben. Gegen den VfL Kirchheim/Teck unterlag Ravensburg mit 32:42 (14:21). Der TSB machte sich das Leben mit zwölf Zwei-Minuten-Strafen selber schwer.

„Wenn man nicht an sich glaubt und ohne jeden Willen spielt, kommt so etwas raus“, sagte Ravensburgs gefrusteter Trainer Levente Farkas. „Wir haben nicht für eine Sekunde daran geglaubt, dass wir gewinnen werden.“ Entsprechend dürftig startete Ravensburg, lag in der dritten Minute mit 0:3 zurück. Zu Beginn zeigte der TSB defensiv eine gesunde Aggressivität, war aber schwach nach vorne. Farkas sah sich gezwungen, bereits nach sieben Minuten beim Spielstand von 1:4 die erste Auszeit zu nehmen. Danach wurde es kurzzeitig etwas besser, nach zehn Minuten kam der TSB auf 4:5 heran.

Das klare Problem war, dass Ravensburg keinerlei Balance in sein Spiel brachte. Auf drei gute Aktionen folgten drei schlechte. So nahm Farkas in der 16. Minute die zweite Auszeit – mittlerweile stand es wieder 5:10. Immerhin zeigte Ravensburg den Willen, nicht mehr alles über Würfe aus dem Rückraum zu lösen, dennoch war es in dieser Phase offensiv einfach zu wenig. „Wir kriegen momentan einfach nicht das umgesetzt, was wir unter der Woche trainieren“, ärgerte sich der Sportliche Leiter Günter Niederer. Auf der anderen Seite spielte Kirchheim guten, aber sehr einfachen Handball. Ravensburg hatte defensiv kaum Zugriff, unterband die Spielzüge der Gäste kaum. Die Gäste kamen häufig mit zwei Spielern aus der Tiefe, nahmen so Tempo auf. Das reichte zur 21:14-Pausenführung. „Wir wussten genau, wie Kirchheim spielen wird“, meinte Niederer. „Aber dann müssen wir das auch auf den Platz bringen und dagegenhalten.“

Der Start in die zweite Halbzeit begann denkbar schlecht. Trotz einer Zwei-Minuten-Strafe aus dem ersten Durchgang begann Ravensburg in Vollbesetzung – und handelte sich so eine anderthalbminütige doppelte Unterzahl ein. Nach einer erneuten Strafzeit spielte der TSB kurzzeitig sogar drei gegen sechs. Kurios und ärgerlich zugleich: Ravensburg erwischte dennoch den besseren Start in den zweiten Durchgang, schaffte durch die ständige Unterzahl allerdings den Anschluss nicht. Offensiv zeigten die beiden Zugänge Joel Schwarz und Lukas Paul eine gute Leistung. Die Gäste machten aber regelmäßig ihre Tore.

Zu viele Strafen am Schluss

Eine Viertelstunde vor Schluss wurde das Spiel völlig chaotisch, es hagelte Strafzeiten gegen Ravensburg. „Die Strafen hätte ich fast alle auch gegeben“, nahm Niederer die Schiedsrichter in Schutz. Ravensburg verhielt sich in der Defensive einfach viel zu unclever. „Wir waren immer einen Schritt zu spät, haben das einfach nicht gut gelöst“, meinte Niederer. „Und wenn du 32 Tore wirfst und nicht gewinnst, dann fehlt es hinten. Das ist eine Kopfsache im Moment, aber es macht mich etwas ratlos, woran das liegt.“ Unschlagbar wären die Kirchheimer mit ihrem soliden, aber unspektakulären, einfachen Handball nicht gewesen. „Wir dürfen hier nicht mit zehn Toren Rückstand verlieren“, meinte Farkas.

TSB Ravensburg – VfL Kirchheim/Teck 32:42 (14:21) – TSB: Neff, Sangry; Langlois (4/3), Schwarz (7), Bruder (5), Farkas (3), Paul (3), Geiß (3), Hensel (3), Ober (2), Naumann (1), Frank (1), Müller, Mathes.