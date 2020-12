4000 Euro für die Kinderstiftung Ravensburg

Seit vielen Jahren unterstützt das Ravensburger Unternehmen Immobilien Sterk nach eigenen Angaben die Kinderstiftung Ravensburg. Kurz vor Weihnachten übergab Geschäftsführer und Gesellschafter Ralph Schneider einen Scheck von 4000 Euro an Roswitha Kloidt, Projektleiterin der Kinderstiftung Ravensburg, und an Stiftungskuratorin Luitgard Caspari. Das Immobilien-Sterk-Team sei vom Konzept der Kinderstiftung überzeugt, sagte Schneider, der sich selbst auch als ehrenamtlicher Zeitspender für die Stiftung engagiert. Die Kinderstiftung leiste durch ihre Arbeit wichtige materielle und immaterielle Hilfe für Familien, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Auch die Holzsterne für die vorweihnachtliche „Wunschsterne-Aktion“ in Weingarten und Ravensburg habe Immobilien Sterk in diesem Jahr wieder gesponsert. Schülern bemalen diese und versehen sie mit einem immateriellen Wunsch. Das Foto zeigt Immobilien Sterk-Geschäftsführer und -Gesellschafter Ralph Schneider bei der Übergabe des Spendenschecks vor dem „Wunschsterne“-Tannenbaum beim Katzenlieselesturm in der Ravensburger Oberstadt an (von links) Paulina Weiß, Praktikantin der Kinderstiftung, Kinderstiftungs-Projektleiterin Roswitha Kloidt und Stiftungskuratorin Luitgard Caspari. Foto: Kinderstiftung Ravensburg