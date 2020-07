400 freie Plätze in katholischen Kirchen der Kernstadt

Nachdem der Mindestabstand in den Kirchen seit wenigen Tagen von zwei auf 1,5 Meter reduziert worden ist, werden auch die Vorgaben für den Gottesdienstbesuch gelockert, so eine Pressemitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte.

Dadurch können in den fünf Kirchen Christkönig, Heilig Kreuz, Liebfrauen, St. Christina und St. Jodok insgesamt wieder rund 400 Christen die Gottesdienste mitfeiern. Das ist gegenüber der seit Anfang Mai geltenden Regelung nahezu eine Verdoppelung der Kapazität. Deshalb müssen sich die Besucher auch nicht mehr vorab anmelden.

Die Zahl der Mitfeiernden ist durch die Abstandsregeln zwar noch begrenzt, allerdings dürfte es an „normalen“ Sonntag genug Platz für alle Interessenten geben, so Pfarrer Hermann Riedle in dem Schreiben. Weiterhin müssen alle einen Sitzplatz haben. Diese sind mit Bildern markiert. Stehplätze sind nicht möglich.

An den Eingängen kann man sich die Hände desinfizieren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird für alle Gottesdienstbesucher empfohlen, ist aber keine Pflicht mehr. Wenn man möchte, kann man auch einen Zettel mit Namen und Adresse hinterlassen. Ein gemeinsamer Gesang aller Mitfeiernden ist in Kirchenräumen weiterhin nicht möglich. Für Gottesdienste im Freien gibt es keine Obergrenze der Teilnehmerzahl mehr, sodass man dort auch zusammen feiern und singen kann, wenn der Abstand von 1,5 Metern eingehalten wird.

Die Sonntagspflicht bleibe weiterhin ausgesetzt. Personen mit Krankheitssymptomen können nicht an den Gottesdiensten teilnehmen. Trauergottesdienste können in gleichem Rahmen gefeiert werden wie andere Gottesdienste. Den Gesang werden Chorgruppen oder Solisten übernehmen.