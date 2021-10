40 000 Euro Spende für das Deutsche Rote Kreuz

Seit über 60 Jahren bieten die Sparkassen nach eigenen Angaben das PS-Sparen: Ein Los kostet fünf Euro. Vier Euro davon gehen auf ein Sparkonto oder in einen Investmentfonds. Vom verbleibenden Euro sind 75 Cent für ein Lotterielos. Mit den restlichen 25 Cent pro Los unterstützen die Sparer gemeinnützige Projekte der Sparkasse in ihrer Region. Den Betrag von 40 000 Euro haben viele Kunden der Kreissparkasse Ravensburg mit dem Kauf von Losen ermöglicht. In diesem Jahr werden mit dem PS-Zweckertrag 19 Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes im Landkreis Ravensburg gefördert. Das Geld soll zur Aus- und Weiterbildung der ehrenamtlichen Einsatzkräfte verwendet werden. Heinz Pumpmeier (v. li.), Vorsitzender des Vorstands der Kreissparkasse Ravensburg überreicht Jörg Kuon (DRK, Kreisverband Wangen) und Gerhard Krayss (DRK, Kreisverband Ravensburg) eine Spende aus dem Topf des „PS-Sparen und Gewinnen“.