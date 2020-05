39-Jähriger tritt anderem Autofahrer in den Bauch

Opfer eines aggressiven Autofahrers ist ein ein 39-Jähriger am Freitag um 17.20 Uhr beim Schussentalviadukt in Ravensburg geworden: Da ein ebenfalls 39-jähriger Autofahrer ihm mit der Lichthupe Zeichen gab und wild gestikulierte, hielt der 39-Jährige seinen Wagen an. Der Mann mit der Lichthupe öffnete die Fahrertür am Auto des Geschädigten, trat ihm mit dem Fuß in den Bauch und beleidigte dessen Beifahrerin. Als der Täter wieder in sein Fahrzeug stieg, verlor er sein Handy – es führte die Polizei schließlich auf seine Spur. Gegen den Täter wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.