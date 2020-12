37-Jährige beißt Polizeibeamte

Wegen einer Ruhestörung sind Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Samstag gegen 21 Uhr in eine Wohnung in der Südstadt gerufen worden. Laut Polizeibericht beleidigte eine 37-jährige Bewohnerin die Beamten unmittelbar beim Öffnen der Wohnungstür.

Als die Beamten ihre Personalien aufnahmen, leistete die Frau Widerstand und biss zwei Polizisten, die als Verstärkung hinzugekommen waren. Beide wurden leicht verletzt. Die 37- Jährige wurde aufgrund ihres psychischen Zustands in eine Spezialklinik aufgenommen, so die Polizei. Sie muss sich nun unter anderem wegen Verdachts der Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten. Ein Mann, der sich in der Wohnung der 37-Jährigen aufhielt, hatte den Polizeieinsatz mit seinem Smartphone gefilmt. Dieses beschlagnahmten die Beamten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft als Beweismittel.