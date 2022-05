36. Internationaler Drei-Länder-Cup 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 7. Mai morgens um 8 Uhr wurde die vom „Ravensburger Yachtclub 1975“ ausgetragene Regatta gestartet. Am Vorabend fand ein Seglerhock statt, bei welchem die Bootsbesatzungen in die Alte Schmiede im Hafen Ultramarin kamen, ihr Antrittsgeschenk abholten und bei Speis und Trank über die vorhergesagten Windverhältnisse spekulierten. Am Samstagmorgen bereits um 6 Uhr wurde das Wettfahrtteam aktiv. Die Bojenboote liefen aus um die Startboje und die Bojen bei Romanshorn und am Rheindamm zu legen. Ganze 75 teilnehmende Boote, darunter vier Katamarane und stolze sieben Boote aus unserem Verein versammelten sich hinter der Startlinie. Kurz vor dem Start war es noch recht windstill, doch je näher der Startschuss rückte, desto mehr kam ein leichter Hauch auf. Pünktlich um 8 Uhr gab Regattaleiter Jakob Jehle den Startschuss und das Feld bewegte sich langsam von der Startlinie weg, aber dann kam leichter Süd-Westwind und das Feld wurde auseinander gezogen. Bald schon meldete die Bojenbesatzung bei Romanshorn die ersten Umrundungen. Von Romanshorn zum Rheindamm gab es einen schönen Spikurs, der vom Start-/Zielbereich aus verfolgt wurde. Bereits um 11.41.18 Uhr kam Albert Schieß mit seinem Katamaran Orang Utan als erstes Boot ins Ziel. Als erstes Einrumpfboot überquerte die Wild Lady von Dr. Palm vom LYC die Ziellinie. Wie an der Perlenschnur gereiht kamen alle weiteren Boote mit schönem Amwindkurs ins Ziel. Alle Boote wurden vom legendären Bierexpress in Empfang genommen und mit kühlem Meckatzer versorgt. Um 14.53.50 Uhr konnte die Regatta abgeschlossen werden. Danach fanden sich schnell die ersten Gäste vor der Alten Schmiede zu Kaffee und Kuchen ein. Die anschließende Siegerehrung vor der Alten Schmiede war sehr gut besucht. Der Vereinspräsident Walter Jehle sprach von einer sehr gelungenen Veranstaltung, einer Wettfahrt mit guten Windverhältnissen, einem tollen Rahmenprogramm und vielen positivem Rückmeldungen der Teilnehmenden. Zwischendurch wurden bei der Tombola viele wertvolle Preise verlost. Zunächst wurden nur die Siegerehrungen der Mehrrumpfboote, Einheits- sowie der Yardstickklassen durchgeführt. Die Ergebnisse der ORC-Klassen wurden aufgrund von Schwierigkeiten bei der Auswertung nachgereicht. Hervorzuheben ist, dass die sieben Boote aus unserem Verein sich sehr gut geschlagen haben und auch Spitzenplatzierungen erreichten.