3400 Euro gehen ans Bauernhof-Projekt der Stiftung KBZO

Insgesamt 3400 Euro sind auf dem Benefizkonzert der Jugendkapelle „Die Vier“ als Spendensumme für die Stiftung KBZO zusammengekommen. Die Spendenmittel kommen dem Pädagogik-Projekt „Bauernhof – Tiere helfen Kindern“ zugute, teilt die Sparda-Bank Baden-Württemberg mit. Hermann Stehle, Leiter der Sparda-Filiale in Ravensburg, war zur Spendenübergabe auf dem Bauernhof in Groppach. Mit im Gepäck hatte er einen weiteren Spendenscheck von 2000 Euro für die Jugendkappelle „Die Vier“.

„In unserem Bewusstsein hat jeder Mensch ein Recht auf Entwicklung seiner individuellen Fähigkeiten. Dieser Grundgedanke der Inklusion ist das Fundament unserer Arbeit“, leitete Ulrich Raichle, Vorstandsvorsitzender der Stiftung KBZO, ein. „Mit Ihrer Spende helfen Sie uns, zusätzliche therapeutische Angebote, Freizeitmaßnahmen und familienentlastende Dienste für die Menschen mit Behinderung zu ermöglichen – wie eben die Durchführung des Bauernhof-Projektes“, so Raichle weiter und bedankte sich bei Hermann Stehle für die Spende.

Bei dem Benefizkonzert der Jugendkapelle „Die Vier“ im Oktober wurden 1400 Euro von den Besuchern an das KBZO gespendet, 2000 Euro kamen von der Sparda-Bank Baden-Württemberg für das Bauernhof-Projekt oben drauf. Durch die Arbeiten am Hof und den Umgang mit den Tieren lernten die Kinder mit Behinderung Aufgaben zu übernehmen und mit Tieren respektvoll umzugehen. Das Konzept hat auch Hermann Stehle überzeugt. „Tiere sind eine wunderbare Unterstützung in Therapien und nehmen großen Einfluss auf das Selbstwertgefühl der Kinder“, so Stehle.