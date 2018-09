34 Azubis starten beim Landratsamt Ravensburg

34 junge Frauen und Männer haben am 1. September den Sprung ins Berufsleben bei der Landkreisverwaltung gewagt. Landrat Harald Sievers und seine Stellvertreterin Eva-Maria Meschenmoser hießen die neuen Auszubildenden und Studierenden herzlich willkommen. Wie das Landratsamt Ravensberg mitteilt, bietet es mit zehn verschiedenen Ausbildungsberufen ein ausgesprochen breites Spektrum an Möglichkeiten für die jungen Menschen.

„Als Arbeitgeber sind wir immer auf der Suche nach qualifiziertem Personal. Damit aus unseren eigenen Reihen starke Nachwuchskräfte nachkommen, legen wir viel Wert auf die Qualität unserer Ausbildung“, betont Landrat Sievers. Aus diesem Grund habe man im Landratsamt die Anzahl der Ausbildungsplätze sowie das Ausbildungsangebot nochmals erweitert.

Laut Mitteilung startet heuer zum ersten Mal ein angehender Bachelor of Engineering, Fachrichtung Öffentliches Bauen, in das duale Studium an der DHBW in Mosbach und beim Landratsamt. Daneben haben sich fünf Auszubildende für den Beruf des Forstwirtes entschieden, vier wollen Vermessungstechniker und zwei Straßenwärter werden. Eine Auszubildende beginnt ihre praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin und jeweils ein Azubi strebt den Beruf der Kauffrau für Tourismus und Freizeit sowie des Fachinformatikers für Systemintegration an. Einen klassischen Verwaltungsberuf erlernt damit nur etwa die Hälfte der Berufsanfänger. So gibt es zwei Anwärter für den gehobenen Verwaltungsdienst, zwei angehende Verwaltungswirte und fünfzehn Verwaltungsfachangestellte.

Aktuell läuft bereits die Ausschreibung für den Ausbildungsbeginn im Herbst 2019. Bewerbungsende ist hier der 12. Oktober. Ausführliche Informationen gibt es unter www.landkreis-ravensburg.de in der Rubrik „Jobs und Ausbildung“. Weitere Auskünfte erteilen Tanja Großmann, Telefon 0751 / 851223 und Ramona Diez, Telefon 0751 / 851240. Außerdem ist der Landkreis auch auf der Bildungsmesse in Ravensburg sowie auf verschiedenen Messen an Schulen vertreten. Kennenlern-Praktika werden ebenfalls angeboten.