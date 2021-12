Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Ravensburg einen Mann mit Drogen am Steuer ewischt. Der 33-jährige Autofahrer kam am Freitagabend in der Meersburger Straße in eine Verkehrskontrolle, wie die Polizei am Samstag berichtete. Die Polizisten vermuteten, dass der Mann Drogen genommen hatte und veranlassten eine Blutentnahme, wie es weiter heißt. Er müsse nun mit einem Fahrverbot und weiteren Maßnahmen der Führerscheinstelle rechnen.