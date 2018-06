33-Jähriger wegen mutmaßlicher Vergewaltigung vor Gericht

Said (Name von der Redaktion geändert) war im guten Glauben aus Tunesien nach Weingarten gekommen, hier ein besseres Leben zu haben. Heute, sieben Jahre später, steht er vor einem deutschen Gericht: Ihm werden Vergewaltigung und vorsätzliche Körperverletzung vorgeworfen. An zunächst vier Verhandlungstagen soll mit Hilfe eines Dolmetschers geklärt werden, ob der Beschuldigte wirklich getan hat, was ihm zur Last gelegt wird.

Said stammt aus gutem Haus, sein Vater war Direktor einer Schule, er hat Abitur gemacht und Wirtschaft studiert. Danach arbeitet er in einem Hotel in gehobener Position. Dort lernt er seine heutige Frau, die Klägerin Melanie (Name von der Redaktion geändert), kennen. Sie ist mit ihrem damaligen Mann und zwei Kindern im Urlaub. Sie sucht Kontakt zu Said. In den folgenden Monaten wird der Kontakt intensiver. 2006 schließlich zieht er nach Deutschland. Doch statt wie erwartet im Luxus zu leben, findet er sich in einer kleinen Vier-Zimmer-Wohnung wieder, völlig abhängig von seiner deutschen Freundin: „Ich konnte nicht Busfahren, nicht Autofahren, kein Geld abheben.“

Trotzdem wird schnell geheiratet. Dadurch erhält Said eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung. Doch es kommt immer wieder zum Streit. Said fühlt sich abhängig, Melanie fühlt sich zu wenig geliebt. Aber nach Tunesien zurückzugehen war für Said trotz aller Unzufriedenheit keine Option: „Ich wollte nicht der Loser sein und zurück nach Tunesien gehen.“ Dass seine Frau ihn liebt, sei ihm Grund genug gewesen, zu bleiben.

Vorgeworfen wird dem 33-jährigen, seine Frau in den vergangenen Jahren mehrfach geschlagen und vergewaltigt zu haben. Außerdem soll er die damals 13-jährige Tochter seiner Frau auf den Hinterkopf geschlagen haben, weil sie Zwiebeln nicht so schnitt, wie er es für richtig hielt. Ein andermal soll er sie kräftig an den Haaren gezogen haben, weil sie einen Fehler in den Mathe-Hausaufgaben gemacht hatte. Auch den damals 12-jährigen Sohn der Klägerin soll er mehrfach geschlagen haben.

Im Lauf des ersten Verhandlungstages räumte der Beklagte zwar ein, er sei sehr streng mit den Kindern gewesen, und er habe der Tochter auch mal einen Klaps auf die Hand versetzt – geschlagen habe er sie aber nie: „Das Mädchen ist mein Schatz. Sie ist wie meine eigene Tochter. Sie ist das Einzige was ich vermisse.“

Auch den Vorwurf der Vergewaltigung weist der Angeklagte zurück. An den betreffenden Abenden habe er, ganz im Gegenteil, nach einem heftigen Streit das Haus verlassen. Als ihn seine Frau am Verlassen der Wohnung hindern will wirft er ihr vor: „Ich bin nicht dein Souvenir aus Tunesien, das wie ein Schrank in der Wohnung bleiben muss.“ Stößt sie weg, und geht.

Prekär: Die Anklage stützt sich unter anderem auf ein Tagebuch der Klägerin. Der Beklagte gibt aber an, nie ein solches Tagebuch in der gemeinsamen Wohnung gesehen zu haben. Er wirft seiner Frau vor, das Tagebuch erst kurz vor dem Gang zur Polizei geschrieben zu haben. Sie habe alle Vorwürfe konstruiert und mit Hilfe des falschen Tagebuches inszeniert.

Die Verhandlung wird am Montag, 7. Mai, um 9 Uhr vor dem Landgericht Ravensburg fortgesetzt. (sxd)