3:3 im Derby: Erfolgreicher Start für Aufsteiger TSV Eschach

Mit einem 3:3 im Derby gegen die U23 des FV Ravensburg hat der TSV Eschach beim ersten Spiel nach der Rückkehr in die Fußball-Landesliga gleich ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Ravensburger waren das dominante Team und hatten bei zwei Gegentoren Pech, aber Eschach verdiente sich den Punkt mit einer guten Mentalität – und hatte sogar das Siegtor auf dem Fuß.

Die Eschacher versteckten sich keineswegs und konnten den FV II am Sonntag nach einem Aufreger zu Spielbeginn lange Zeit komplett vom eigenen Tor weghalten. Nach einer Flanke von Kapitän Robin Merz von der rechten Seite traf Florian Locher am langen Pfosten mit einem herrlichen Volleyschuss in der 24. Minute zum 1:0 für Eschach. In der 30. Minute war Niklas Rummler nach einem Pass von Fabian Elshani auf und davon, scheiterte dann aber an FV-Torhüter Alexander Koppers.

Die Ravensburger konnten ihre spielerische Überlegenheit lange Zeit nicht in klare Torchancen ummünzen. Der Ausgleich entsprang eher einer Verzweiflungstat: Moritz Hartmann hielt in der 38. Minute aus 20 Metern einfach mal drauf – weil Eschachs Torwart Samuel Kleb den Ball nach vorne abprallen ließ, konnte Awed Issac Abesselom zum 1:1 abstauben. Den letzten Akzent der ersten Halbzeit setzte noch einmal Eschach: Fabian Elshani setzte sich fein durch, scheiterte aber an Koppers.

FV-Trainer Fabian Hummel wechselte in der Halbzeit dreifach, zweimal davon verletzungsbedingt: Hartmann hatte sich eine Hüftprellung zugezogen und Niklas Schnell bereits vor der Partie leichte Krankheitssymptome. Die Wechsel brachten frischen Wind – und die Ravensburger Führung: Tim Lauenroth war rechts von zwei Gegenspielern nicht zu halten und legte von der Grundlinie zurück. In der Mitte ließ Abesselom dem besser postierten David Hoffmann den Vortritt – 1:2. Eschach war aber nicht geschockt. Die 54. Minute würde FV-Innenverteidiger Tim Kibler vermutlich am liebsten schnell vergessen: Erst ließ er im Duell der Ex-Spieler Elshani heftig über die Klinge springen (Kibler: Ex-Eschach, Elshani: Ex-FV), dann bugsierte er die anschließende Freistoßflanke selbst ins eigene Tor.

Dennoch kippte die Partie jetzt zusehends in Richtung der Ravensburger. Aber Eschach versuchte immer wieder, sich über Konter aus der Umklammerung zu befreien – symbolisch war das 70-Meter-Kampfsolo von Innenverteidiger David Sprenger, das erst durch ein Foul von Ravensburgs Zugang Naci-Enes Yilmaz gestoppt wurde. Jener Yilmaz hatte Pech, als ihm in der 75. Minute nach einem Eschacher Eckball die Kugel an den Arm sprang – Schiedsrichter Richard Milz zeigte sofort auf den Punkt, Sebastian Nägele verwandelte zum 3:2.

Der FV schlug aber sofort zurück: Zwei Minuten später glich Hoffmann nach Vorarbeit von Robin Hettel im zweiten Versuch aus. Der Punkt wackelte aber am Ende nicht für die Eschacher, sondern für die Gäste: In der Nachspielzeit hatte Eschachs Altmeister Michael Fäßler den Siegtreffer auf dem Fuß, als er nach Zuspiel von Marcel Glaser per Haken einen Gegenspieler austanzte, beim Abschluss aber hängenblieb. „Das war ein guter Start in die Landesliga. Die Mannschaft hat gut dagegengehalten und die Möglichkeit zum vierten Tor war da“, freute sich Eschachs Trainer Philipp Meißner. „Wenn es nach einem sehr laufintensiven Spiel am Ende an die Substanz geht, muss man eben über die Mentalität kommen.“ Nach der englischen Woche aufgrund der zwei Pokalspiele war auch Ravensburgs Trainer Fabian Hummel nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams – Kritik gab’s aber taktisch: „Wenn der Gegner tief steht und das Zentrum eng macht, müssen wir die Räume außen besser nutzen.“