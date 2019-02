320 Mitarbeiter des Zentrums für Psychiatrie Weissenau streiken

Rund 320 Mitarbeiter des Zentrums für Psychiatrie ( ZfP) Weissenau haben am Dienstag gestreikt. Das teilt die Gewerkschaft Verdi mit. „Dies sind mehr als erwartet“, wird Sprecher Roland Motz in der Pressemitteilung der Gewerkschaft zitiert.

„Die hohe Streikbeteiligung hängt maßgeblich mit der Unbeweglichkeit der Arbeitgeberseite zusammen“, sagt Motz. Da die zweite Verhandlungsrunde laut Verdi mehr als zäh verlaufen sei, sehen die Beschäftigten laut Pressemitteilung eine höhere Wahrscheinlichkeit darin, im Lotto zu gewinnen, als dass die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde ein gutes Angebot unterbreiten. So konnte sich jeder Streikende an einer Tippgemeinschaft beteiligen. „Wir senden aus dem ZfP Weissenau ein starkes Signal an den Verhandlungstisch nach Potsdam“, meint Gewerkschaftssekretär Benjamin Andelfinger. Dort läuft die dritte und derzeit letzte geplante Verhandlungsrunde am 28. und 29. Februar. Sollten die Verhandlungen Ende der Woche zu keinem Ergebnis führen, seien weitere Streikmaßnahmen.