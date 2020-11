32-Jähriger droht mit dem Tod und zieht ein Messer

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

In der Bopfinger Innenstadt gibt es immer wieder etwas Neues zu entdecken. Weitere Geschäfte siedeln sich an, manche Läden erweitern ihr Sortiment. Gerade in den vergangenen Monaten hat sich hier einiges verändert.

Am 18. Mai ist es soweit gewesen: Der Friseursalon von Handwerksmeister Frank Schönmetz zog in seine neuen Räumlichkeiten in der Hauptstraße 40. Hier haben Schönmetz und sein Team genügend Platz, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.