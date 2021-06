Von Deutsche Presse-Agentur

Angesichts des derzeit niedrigen Niveaus der Corona-Fallzahlen im Südwesten sollen die Corona-Maßnahmen angepasst werden. Eine neue Verordnung solle noch in dieser Woche verkündet werden, teilte ein Sprecher des Sozialministeriums am Mittwoch in Stuttgart mit. Die neuen Regelungen sollten ab Montag kommender Woche in Kraft treten. Die Details werden demnach noch zwischen den Ministerien abgestimmt. Zuerst hatte der Südwestrundfunk berichtet.

Wie ein Sprecher des Sozialministeriums zuvor bereits angekündigt hatte, sieht die neue ...