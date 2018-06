Aus Unachtsamkeit ist in der Nacht auf Dienstag gegen 0.45 Uhr in der Seestraße ein 31-jähriger Audi-Fahrer in das Heck eines am rechten Straßenrand geparkten Audi gefahren. Dabei entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von 13 000 Euro an beiden beteiligten Fahrzeugen.