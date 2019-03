31-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 8000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9 Uhr in der Leonhardstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 31-jährige BMW-Fahrerin die Leonhardstraße in Richtung Frauentorplatz. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte sie zu spät, dass der vorausfahrende 37-jährige BMW-Fahrer aufgrund einer roten Ampel anhalten musste und fuhr auf. Nach dem Aufprall wurde sie leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.