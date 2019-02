3000 Teilnehmer beim Ferienprogramm

Die Stadt Ravensburg wird auch in diesem Jahr wieder ein Programm für Kinder in den Sommerferien anbieten. 227 Angebote gab es beim Ferienprogramm im vergangenen Jahr. Rund 3000 Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 16 Jahren nahmen teil, davon 200 an den angebotenen Freizeiten. Rund 200 ehrenamtliche Betreuuer waren im Einsatz. Am beliebtesten waren die Programmpunkte Quadfahren, Wakeboarden, Bogenschießen, Inlinekurse und der Mitmachzirkus. Abzüglich der Einnahmen verblieb der Stadt Ravensburg 2018 ein Nettoaufwand von knapp 17 000 Euro. Das Kinderprogramm soll in diesem Jahr im gleichen Umfang wie bisher angeboten werden.