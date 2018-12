300 Sternsinger sind unterwegs

Mehr als 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden in der ersten Januarwoche wieder als Sternsinger durch Ravensburg und die Ortschaften ziehen. Mit dem Segenswunsch „C+M+B“ und der Jahreszahl 2019 werden sie Haus- und Wohnungseingänge kennzeichnen. Hinter der Abkürzung verbirgt sich der lateinische Segenswunsch „Christus segne dieses Haus“. Die Sternsinger setzen sich für die bundesweite Sternsingeraktion ein. Schwerpunkt ist dieses Jahr Peru. Die Sternsinger unterstützen Projekte, in denen Mädchen und Jungen mit Behinderung gefördert und in die Gesellschaft integriert werden. Die Sternsinger haben in den drei katholischen Seelsorgeeinheiten in Ravensburg mehr als 2200 feste Adressen als Anlaufpunkte. In den Ortschaften sowie im Gemeindegebiet St. Christina werden sie teilweise an allen Haustüren klingeln. In zahlreichen Gemeinden wirken sie auch bei den Gottesdiensten am Dreikönigstag (6. Januar) mit. Besucht werden auch Flüchtlingsunterkünfte, Pflegeheime, Krankenhäuser sowie Kindertagesstätten.