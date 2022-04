30-Jähriger wird im Ravensburger Hirschgraben ausgeraubt

Ein 30-jähriger Mann ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer größeren Personen ausgeraubt worden. Das teilt die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 23.30 Uhr im Hirschgraben in Ravensburg. Das Opfer wurde laut Angaben der Polizei von den Tatverdächtigen unvermittelt beim Vorbeigehen attackiert. Dabei schlugen und traten die Täter auf ihr Opfer ein. Dabei nahmen sie stahlen sie dem 30-Jährigen den Rucksack. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Jetzt erbittet die Polizei um Hinweise. Kontakt: Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/803-3333.