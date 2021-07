30-Jähriger sorgt an Gaststätte für Ärger

Weil er fortwährend in einer Gaststätte in der Seelbruckstraße in Ravensburg für Ärger gesorgt hat, musste die Polizei am frühen Freitagmorgen einen 30 Jahre alten Mann in Gewahrsam nehmen.

Wie die Polizei mitteilt, fiel der alkoholisierte 30-Jährige kurz nach 2 Uhr durch sein aggressives Verhalten auf, weshalb die hinzugerufene Polizei ihn wegschickte.

Da er kurze Zeit später wieder an der Gaststätte auftauchte und erneut Streit suchte, musste er die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Auf ihn kommen nun die Kosten für die unfreiwillige Übernachtung auf dem Polizeirevier zu.