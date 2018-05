30-Jähriger schlägt Obdachlose mit Weinflasche

Wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung hat sich ein 30-jähriger Mann zu verantworten, der am Donnerstag gegen 14.10 Uhr an der Ecke Meersburger-/Brühlstraße in Ravensburg mit einer 34-jährigen wohnsitzlosen Frau und ihrem 23-jährigen Begleiter in Streit geraten war.

Laut Polizeibericht war der Tatverdächtige vom Hund der Frau angebellt worden, weshalb der 30-Jährige damit drohte, das Tier zu schlagen. Bei dem anschließenden Gerangel griff der Mann zu einer Weinflasche und schlug sie der 34-Jährigen auf den Kopf. Danach fügte der Tatverdächtige der Frau mit der zerbrochenen Flasche leichte Schnittverletzungen im Bereich der Schulter und des Rückens zu. Des Weiteren packte der aggressive Mann die Tasche des Begleiters der Verletzten, in der sich ein Laptop befand, und warf diese gegen einen Baum. Die Leichtverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Tatverdächtige, der persönliche Dokumente bei dem Übergriff verloren hatte, wurde wenig später von der Polizei zu Hause angetroffen.